Europa, produzione industriale cresce nel 2025

A dicembre 2025, rispetto a novembre 2025, la produzione industriale destagionalizzata è diminuita dell'1,4% nell'area dell'euro e dello 0,8% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

A novembre 2025, la produzione industriale è cresciuta dello 0,3% nell'area dell'euro ed è diminuita dello 0,1% nell'UE. A dicembre 2025, rispetto a dicembre 2024, la produzione industriale è aumentata dell'1,2% nell'area dell'euro e dell'1,4% nell'UE.

La produzione industriale media annua per l'anno 2025, rispetto al 2024, è aumentata dell'1,5% sia nell'area dell'euro che nell'UE.

Per quanto riguarda l'Italia la produzione industriale a dicembre 2025 è scesa dello 0,4% rispetto al mese precedente ed è salita del 3,2% rispetto a un anno prima.

Nell'area dell'euro, a dicembre 2025, rispetto a novembre 2025, la produzione industriale:



- è diminuita per i beni intermedi dello 0,1%, è diminuita per l'energia dello 0,3%,



- è diminuita per i beni strumentali dell'1,9%,



- è aumentata per i beni di consumo sostenibili dello 0,2%,



- è diminuita per i beni di consumo non sostenibili dello 0,3%.



Nell'UE, la produzione industriale;



- è aumentata per i beni intermedi dello 0,1%,



- è diminuita per l'energia dello 0,4%,



- è diminuita per i beni strumentali dell'1,4%,



- è aumentata per i beni di consumo sostenibili dello 0,5%,



- è aumentata per i beni di consumo non durevoli dello 0,6%.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori cali mensili sono stati registrati in Slovacchia (-4,9%), Germania (-2,9%) e Spagna (-2,6%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Lussemburgo (+6,4%), Svezia (+4,4%) e Malta (+4,2%).



Nell'area dell'euro a dicembre 2025, rispetto a dicembre 2024, la produzione industriale:



- è aumentata per i beni intermedi dell'1,5%, è diminuita per l'energia dello 0,7%



- è aumentata per i beni strumentali del 4,1%,



- è diminuita per i beni di consumo sostenibili del 2,4%,



- è diminuita per i beni di consumo non sostenibili del 2,1%.



Nell'UE, la produzione industriale:



- è aumentata per i beni intermedi dell'1,9%,



- è diminuita per l'energia dell'1,3%,



- è aumentata per i beni strumentali del 4,5%,



- è diminuita per i beni di consumo sostenibili dell'1,8%,



- è diminuita per i beni di consumo non sostenibili del 2%.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi annui più elevati sono stati registrati in Polonia (+6,9%), Svezia (+4,8%) e Croazia (+4,5%). I cali maggiori sono stati osservati in Slovacchia (-8,5%), Lussemburgo (-7,9%) e Bulgaria (-6,8%).



