Arriva il Codice sensoriale Amari

Il Centro Studi Assaggiatori presenta Il Codice Sensoriale Amari, nuova opera firmata da Luigi Odello e dedicata a una categoria che sta vivendo una straordinaria rinascita culturale e commerciale. Il volume nasce dall’esigenza di dare struttura e metodo a un mondo vastissimo, dove botanica, tecnica estrattiva, zucchero, alcol e stile produttivo generano combinazioni pressoché infinite.

L’obiettivo è offrire uno strumento scientifico e operativo per produttori, panel leader, bartender, buyer e comunicatori, capace di superare l’impressione soggettiva e tradurla in linguaggio condiviso.

La revisione scientifica è affidata a Roberto Zironi, mentre l’introduzione è firmata da Sebastiano Caffo, Chief Executive Officer-Gruppo Caffo 1915 che a giugno 2025 si è accaparrato il brand Cinzano acquisito da Campari per 100 milioni (leggi notizia EFA News). Proprio Caffo sottolinea come l’amaro rappresenti oggi una sintesi moderna di territorio, tradizione erboristica e visione imprenditoriale.

Il libro accompagna il lettore in un percorso completo: dalle origini officinali all’arrivo dell’alcol e dello zucchero, dalla classificazione tradizionale alla definizione europea, fino ai costituenti chimici che determinano funzione e sensorialità.

Ampio spazio è dedicato agli strumenti di assaggio, al calice, alla procedura di valutazione in cinque mosse e alla struttura percettiva che coinvolge vista, olfatto, sistema somestesico e gusto.

Cuore dell’opera è l’interpretazione del codice sensoriale degli amari: una griglia strutturata che organizza descrittori visivi, olfattivi e tattili-gustativi, integrando anche la dimensione emozionale. Completano il volume la genesi degli amari, l’analisi delle materie prime e dei processi di estrazione, fino agli impieghi nel bere miscelato e negli abbinamenti.

Il Codice Sensoriale Amari si propone come riferimento per un settore in piena evoluzione, offrendo al mercato uno strumento di lettura rigoroso ma accessibile, capace di coniugare metodo scientifico e cultura del piacere.