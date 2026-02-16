UE: flotta peschereccia in netto declino

Nel 2024, la flotta peschereccia dell'Unione Europea contava su 68.863 imbarcazioni da cattura, con una stazza lorda (misura della capacità di stoccaggio del pesce) di 1,2 milioni di tonnellate e una potenza motrice totale (indicatore della potenza disponibile per gli attrezzi da pesca) di 5,0 milioni di kilowatt. La stragrande maggioranza delle imbarcazioni della flotta peschereccia dell'UE non superava i 10 metri di lunghezza.

Nell'ultimo decennio, la flotta peschereccia dell'UE è diminuita costantemente in termini di numero, stazza e potenza motrice. Rispetto al 2014, nel 2024 la flotta contava 10.850 imbarcazioni in meno, con un calo del 13,6%; la sua capacità combinata era inferiore del 14,9%, mentre la potenza totale del motore era inferiore del 12,3%.

Sono i dati che emergono dalla pubblicazione "Cifre chiave sulla filiera alimentare europea - Edizione 2025", a cura dell'Eurostat. Il dossier copre l'intera filiera alimentare, inclusi produzione, trasformazione, distribuzione, commercio internazionale, consumo e problematiche ambientali.