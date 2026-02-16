Beer&Food Attraction: Cirio e Yoga spengono le candeline

Conserve Italia partecipa all'edizione in corso di Beer&Food Attraction celebrando gli anniversari "tondi" di due dei suoi brand storici. Presso il padiglione B5, stand 160, è possibile in questi giorni degustare la pizza dei 170 anni di Cirio, pensata per valorizzare a massimo il pomodoro 100% Made in Italy. L'anniversario di Cirio trova spazio anche nei ristoranti e nelle pizzerie attraverso iniziative dedicate, prodotti celebrativi e attività di supporto rivolte ai professionisti della ristorazione.

I 170 anni di Cirio vengono raccontati con una serie di iniziative che valorizzano in modo particolare il legame tra il brand e il mondo Horeca. All’interno dello stand, è presente una postazione dedicata alla pizza, dove i visitatori potranno degustare ricette gourmet preparate dal maestro pizzaiolo Ivan Signoretti, che interpreterà i prodotti Cirio Alta Cucina in chiave contemporanea.

Parallelamente, i prodotti Cirio vengono valorizzati nelle preparazioni dedicate alla ristorazione dallo chef ambassador Jonathan Trivellato. Nel corso della manifestazione, Cirio Alta Cucina è ancora una volta sponsor del concorso “Miglior Professionista Lady Chef”, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic) nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana.

Da ricordare anche gli 80 anni di Yoga, marchio storico e punto di riferimento nei succhi di frutta al bar. Un anniversario che, nel contesto di Beer&Food Attraction 2026, viene valorizzato attraverso un racconto che unisce heritage e innovazione, con un’attenzione crescente alle nuove modalità di consumo.

A Riminifiera, infatti, Conserve Italia presenta in modo strutturato il proprio sviluppo dell’offerta d’asporto, frutto di un lavoro avviato da tempo con l’obiettivo di ampliare il portafoglio e rispondere alle esigenze di praticità, servizio e rotazione richieste dal canale Horeca.

In particolare, spiccano:- i formati Pet da 500 ml, ideali per il consumo on the go, con le referenze Yoga Zero e Yotea;- i brik e doypack da 300 ml, che comprendono Yotea e Derby Blue Zero; - i formati Pet e brik da 250 ml, con un assortimento ampio che spazia dai succhi Yoga alle proposte Yoga 100% e AQ, fino a Valfrutta Bio.