Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ultimo miglio e sostenibilità: il futuro della logistica
Con 120 mld euro di fatturato il comparto si conferma asset strategico per la competitività
Il nuovo brief della Direzione Strategie Settoriali e Impatto di CDP Cassa depositi e prestiti analizza gli scenari e le opportunità della logistica italiana, un settore che conta oltre 120 miliardi di euro di fatturato, 72 mila imprese e 720 mila addetti, cruciale per l’efficienza delle filiere produttive, l’integrazione dei mercati internazionali e l’attrattività degli investimenti nel nostro Paese.L...
Fc - 57570
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency