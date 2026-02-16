Cibus Tec: il ritorno

A meno di nove mesi dall’apertura, Cibus Tec 2026 (Fiere di Parma, 27–30 ottobre 2026) si prepara a tornare a Parma più forte che mai, dopo un’edizione 2023 che ha registrato risultati da record, confermando l’evento tra gli appuntamenti internazionali di riferimento per la filiera meccano-alimentare.

Forte dei risultati conseguiti nell’edizione 2023, che aveva richiamato una significativa presenza di espositori, oltre 1.200 aziende provenienti da 30 Paesi, e accolto 40.000 professionisti da più 120 Paesi, Cibus Tec 2026 mostra ad oggi un’ulteriore crescita dei principali indicatori.Il confronto con lo stesso periodo dell’edizione 2023, evidenzia infatti un aumento del 20% nel numero di espositori e del 30% dell’area espositiva complessiva. Decisamente positivo il dato della componente internazionale che risulta in marcata espansione, con +48% di espositori esteri e +38% di superficie espositiva dedicata.

Questo trend di crescita costante lascia prevedere una partecipazione di visitatori professionisti superiore ai 40.000 registrati nella scorsa edizione. Per l’edizione 2026 si rafforza e consolida anche il Top Buyers Program, il più ampio programma di incoming realizzato in collaborazione con Ice Agenzia e il supporto della Regione Emilia-Romagna, che punta a filiere strategiche e nuovi mercati. Nel 2023, il Top Buyer Program aveva accolto oltre 3.000 top buyer internazionali da più di 80 Paesi.

Il 2026 segna inoltre un’evoluzione significativa dei contenuti e dei progetti speciali della manifestazione. A Cibus Tec 2026 debutta infatti Bakery? Yes, we tec!, un’ampia area dedicata alle tecnologie più innovative del mondo bakery, che colma una lacuna del mercato italiano, dando vita a un appuntamento industriale innovativo capace di connettere i migliori partner tecnologici del bakery con produttori e brand della filiera alimentare. Una vetrina completa che valorizza impianti e tecnologia lungo tutta la catena dalla preparazione e lavorazione all’automazione, fino al confezionamento e al fine linea.Già nel parterre delle società presenti troviamo tra le altre: Awema, Cake Concepts, Cepi, Fritsch, Gea, Handtmann, Rheon, Soren, Tanis Food Tec, Tecnopool.

Lo stesso format è adottato per il settore bevande, con Beverage? Yes, we tec!. Cibus Tec 2026 consolida il proprio ruolo di riferimento per le tecnologie del beverage, Un’area dedicata che rappresenta l’intera catena tecnologica, dalla produzione all’imbottigliamento fino alle soluzioni di fine linea per favorire il dialogo tra technology provider e aziende delle bevande. Uno spazio riservato ai principali trend del comparto, dai nuovi formati ai ready to drink, dai prodotti Better For You a sostenibilità, performance industriali, affidabilità degli impianti, riduzione dei consumi e packaging.

