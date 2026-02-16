Imballaggi. Addio ad Horst Zwick, fu direttore di Biopack

Se ne è andato giovedì 12 febbraio Horst Zwick, al termine di una breve e drammatica malattia. Il manager altoatesino, 65 anni, era stato per lungo tempo direttore generale di Biopack, azienda di Lana (BZ) attiva nella produzione di imballaggi di cartone ondulato, con una forte specializzazione nel settore ortofrutticolo, nata per rispondere alla vocazione agricola del territorio.

Dopo l’acquisizione dell’azienda da parte della multinazionale svedese Sca, Zwick era divenuto direttore dello stabilimento. In seguito ai successivi accorpamenti societari, aveva quindi assunto il ruolo di referente commerciale Italia per l’ortofrutta, in seguito all’apertura del nuovo impianto di Castelfranco Emilia da parte della multinazionale inglese DS Smith, che di Sca nel 2012 ha acquisito la divisione packaging.

Competenza, modi e professionalità hanno contribuito a farlo apprezzare da chi, in ortofrutta, si occupa di imballaggi, in Italia come nelle vicine Austria e Germania.

Da sempre promotore di politiche e strategie precompetitive di settore, Horst Zwick è stato nel 2004 uno dei fondatori del Consorzio Bestack, di cui è stato consigliere dalla fondazione fino ad oggi.

“Se ne va un professionista che conosceva molto bene il proprio lavoro, le persone del settore, le dinamiche e le modalità per crescere insieme", dichiarano i vertici del consorzio Bestack, stringendosi nel cordoglio. "Se ne va soprattutto un uomo sincero, onesto e diretto, dal quale chi ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco ha imparato tanto”.

Le esequie si svolgeranno venerdì 20 febbraio alle ore 14 presso la chiesa di San Giorgio a Merano. Il presidente, i soci, i consiglieri e i dipendenti del Consorzio Bestack esprimono "le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita alla famiglia e a tutta Ds Smith Italia".