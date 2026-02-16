Marr, analisti finanziari incontentabili

I ricavi preliminari relativi al 4* trimestre e all’intero 2025 di Marr (vedi articolo EFA News) sono stati leggermente inferiori alle stime degli analisti che ora guardano al prossimo 13 marzo, quando saranno resi noti anche gli altri dati di bilancio e le prospettive del 2026. Nel frattempo però i giudizi rimangono invariati.

Gli analisti di Mediobanca, che su Marr hanno un rating neutrale, ricordano che la società ha realizzato per l'esercizio 2025 ricavi preliminari pari a 2.127 milioni di euro (+1,4% su base annua) e di 483 milioni di euro nel quarto trimestre 2025 (-1% su base annua) rispetto alle stime di Mediobanca pari a 495 milioni di euro. In termini qualitativi, il gruppo ha commentato che il quarto trimestre ha riflesso la crescita del fatturato nel canale Foodservice, compensata dalla debolezza del canale Wholesale (influenzato dalle dinamiche di mercato, in particolare quelle non domestiche, per i prodotti ittici surgelati). Riteniamo, concludono gli esperti, che l'attenzione si concentrerà sul percorso di recupero dei margini previsto per l'esercizio fiscale 2026.

Equita Sim, che su Marr ha rating Hold con Target price di 10,4 euro, rilevano che il dato preliminare di fatturato 2025 sia leggermente sotto le loro nostre e di consensus. In particolare sul fatturato dell’anno èp salito dell’1.4% contro una stima di +2.1% mentre quello del 4* trimestre è sceso dell’1.1% a fronte di una crescita attese del 2.4%. “Il comunicato” spiegano gli esperti “non contiene dettagli sui singoli segmenti ma immaginiamo che la differenza rispetto alle stime sia legata ad un minore contributo del canale wholesale, tipicamente a bassi margini, quindi con impatto potenzialmente trascurabile sull’attesa di Ebitda 2025 (Equita e consensus a 114 mln). In attesa della reporting completa, incorporiamo il dato di fatturato ma lasciamo le stime di Ebitda e utile complessivamente pressocché invariate, concludono da Equita.

Infine anche Intesa Sanpaolo e Banca Akros hanno confermato il loro giudizio du Marr, rispettivamente a Buy ed Accumulate, dopo ricavi preliminari “leggermente sotto le stime”.

Il titolo ha chiuso oggi a 9,16 euro per azione (-2,55%).