Logistica, mega accordo tra Hapag-Lloyd e Zim
Operazione da oltre 3,3 mld di euro: la compagnia di navigazione tedesca acquisisce il 100% delle azioni dell'israeliana
La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha firmato un accordo con l'israeliana ZIM Integrated Shipping Services Ltd., la decima compagnia di navigazione container al mondo, in base al quale Hapag-Lloyd acquisirà il 100% delle azioni di ZIM per un corrispettivo di 35 dollari per azione in contanti. Il valore totale della transazione ammonta a oltre 4 miliardi di dollari pari a circa 3,38 miliardi di euro.
FIMI, il più grande e importante fondo di private equity israeliano con oltre 9 miliardi di asset under management, acquisirà la proprietà di una nuova attività di trasporto container che servirà alcune delle più importanti rotte commerciali strategiche: si collegherà perfettamente alla rete globale di Hapag-Lloyd e, di conseguenza, migliorerà e garantirà la connettività marittima globale per lo Stato di Israele.
"FIMI riconosce e crede nell'importanza strategica per lo Stato di Israele di una compagnia di navigazione israeliana forte e indipendente - spiega Ishay Davidi, fondatore e ceo dei Fondi FIMI - Creeremo una società israeliana stabile, la nuova ZIM, e considereremo Hapag-Lloyd un partner strategico significativo per le sue operazioni in corso. La nuova ZIM integrerà significative capacità transatlantiche, insieme ad ulteriori rotte di navigazione verso Europa, Africa, Mar Mediterraneo e Mar Nero, supportate da avanzate capacità di trasporto marittimo globale, continuando a porre il cliente al centro delle sue operazioni. La nuova ZIM si impegnerà a fornire ai propri clienti il massimo livello di servizio. FIMI intende sfruttare la propria esperienza e le proprie capacità strategiche per guidare la nuova ZIM verso operazioni stabili e una qualità senza compromessi, mantenendo al contempo un profondo impegno nei confronti dei propri dipendenti, fornitori e clienti".
La nuova linea container partirà con 16 navi moderne, di grandi dimensioni ed efficienti e assumerà la piena responsabilità della Golden Share di ZIM e del marchio ZIM. Il completamento delle transazioni previste è soggetto, tra l'altro, all'approvazione degli azionisti di ZIM e delle autorità di regolamentazione competenti. Fino alla conclusione dell'operazione, Hapag-Lloyd e ZIM rimarranno concorrenti e continueranno a operare come di consueto. La loro collaborazione operativa rimarrà limitata agli accordi di condivisione delle navi e di noleggio di slot esistenti. Le necessarie approvazioni delle autorità di regolamentazione e degli azionisti di ZIM sono previste entro la fine del 2026.
L'aggregazione aziendale tra Hapag-Lloyd e ZIM consoliderebbe la posizione di mercato di Hapag-Lloyd come quinta compagnia di trasporto container al mondo, con una flotta moderna di oltre 400 navi, una capacità di carico di oltre 3 milioni di TEU e un volume di trasporto annuo di oltre 18 milioni di TEU.
L'aggregazione rafforzerebbe la rete su tutte le principali rotte commerciali globali e consoliderebbe la leadership di Hapag-Lloyd nei principali mercati in crescita. Si stima che l'operazione genererà sinergie annuali per diverse centinaia di milioni di dollari.
Hapag-Lloyd e ZIM sfrutteranno la forza lavoro altamente qualificata e le tecnologie all'avanguardia di entrambe le aziende per creare un team combinato ancora più forte, che rimarrà fortemente incentrato sul cliente, concentrato sulla crescita redditizia e sull'offerta di una qualità superiore ai clienti in tutto il mondo.
"ZIM è un partner eccellente per Hapag-Lloyd - ha dichiarato Rolf Habben Jansen, ceo di Hapag-Lloyd - I clienti beneficeranno di una rete significativamente rafforzata sulle rotte transpacifiche, intra-asiatiche, atlantiche, latinoamericane e del Mediterraneo orientale. Condividiamo le stesse ambizioni: un servizio clienti eccellente, una qualità operativa eccezionale e un impegno per l'innovazione digitale, il tutto alimentato dalla competenza e dalla passione dei nostri dipendenti in tutto il mondo. Sfrutteremo questa opportunità per creare il team migliore con i talenti eccezionali di ZIM e Hapag-Lloyd, in Israele e in tutto il mondo, e ci impegniamo a costruire una presenza significativa e duratura in Israele. Insieme, stabiliremo nuovi standard di eccellenza e consolideremo la nostra posizione di leader indiscusso per la qualità nel nostro settore".
Aggiunge Yair Seroussi, presidente del consiglio di amministrazione di ZIM: "l'annuncio è il culmine di un'approfondita revisione strategica condotta dal consiglio di amministrazione di ZIM, volta a massimizzare il valore per gli azionisti. La decisione riflette una valutazione completa di tutte le opzioni disponibili per garantire il miglior risultato possibile per gli investitori della società. Riteniamo che rappresenti l'operazione più prudente e vantaggiosa per tutti gli stakeholder di ZIM, che rafforza ulteriormente l'enorme track record di creazione di valore che abbiamo consolidato dalla nostra IPO".
