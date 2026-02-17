Cereali: 2025 a tutto import

Secondo i dati di Anacer, le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 11 mesi del 2025 sono aumentate nelle quantità di 274.000 tonnellate (+1,2%), e nei valori di 50,3 milioni di euro (+0,6%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Per quanto riguarda i cereali in granella, complessivamente risulta un aumento nelle quantità di146.000 tonn (+0...