Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Vino: spedizioni negli Usa giù del 9%
Dazi accelerano tensioni commerciali. Frescobadi (Uiv): "Task force fondamentale per il settore"
“Il vino, ancor più di altri comparti, ha estremamente bisogno di allargare il proprio raggio d’azione, per questo la task force del Maeci può risultare decisiva. Dobbiamo accelerare sul fronte degli accordi commerciali - Mercosur e India in primis -, e investire nella presenza più assidua sulle piazze di sbocco ed emergenti. Il vino attraversa una fase di tensione, non solo negli Usa dove - second...
lml - 57596
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency