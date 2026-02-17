Macfrut: The Healthy Food Area a tutto campo

A Macfrut 2026, The Healthy Food Area si fa in tre. Ovvero triplica la proposta agli operatori per un viaggio a 360 gradi sui prodotti salutistici. Presente in una specifica area della fiera (Padiglione D3), contrassegnata da un colore identificativo (verde), ospita “Healthy Food” con esposizione e degustazione di prodotti healthy e minimamente processati, dalla prima alla quarta e quinta gamma, con un ampio spazio riservato alle tecnologie di trasformazione per la produzione di alimenti vegetali a elevato valore nutrizionale. E ancora, l’area “Spices & Herbs”, dedicata alle piante officinali, ai loro derivati primari e alle tecnologie per la trasformazione, per lo sviluppo del mercato internazionale delle spezie e del prodotto finito erboristico. Infine, ma non meno importante, “Organic Produce” sui prodotti ortofrutticoli biologici, settore sempre più in grado di conciliare eccellenza, innovazione e sostenibilità.

Tre proposte in un'unica area, dunque, con espositori, eventi di business, networking, conoscenza e confronto con operatori professionali. E proprio sul fronte dei focus, tre sono gli eventi in programma ospitati nel palco centrale della Healthy Food Area sui temi dell’innovazione di prodotto. Si parte nel primo giorno di fiera (martedì 21 aprile - ore 14), “Dalla terra alla tavola: filiere biologiche e innovazione agroecologica”, momento di confronto tra aziende del biologico, enti di ricerca ed esperti del settore, articolato in presentazioni tematiche con una tavola rotonda conclusiva.

Il secondo workshop (mercoledì 22 aprile – ore 14) pone l’attenzione su “Essenza di processo e innovazione: il viaggio delle spezie e delle erbe officinali verso il futuro”, dedicato ai processi di trasformazione che generano valore nelle filiere delle piante aromatiche e officinali a uso alimentare. Il ciclo si chiude con la tavola rotonda di confronto tra aziende ed esperti tecnico-scientifici sul tema “IV Gamma 4.0: innovazione, qualità e sostenibilità nei prodotti ortofrutticoli ready-to-eat” (giovedì 23 aprile - Ore 10). L’incontro approfondirà le più recenti innovazioni di processo e di prodotto lungo la filiera, con particolare riferimento alla salvaguardia del valore nutrizionale e alla qualità degli alimenti pronti al consumo.

Al prodotto più rappresentativo della filiera officinale è dedicato il Tisana Day in programma mercoledì 22 aprile. Due i momenti della giornata. Un Meeting professionale (ore 10) sulla tisana, da rimedio salutistico a preparazione alimentare di conforto, da imparare a conoscere per varietà e gusto. Nel pomeriggio (ore 16), “Herbal Tea Contest”, esperienza guidata alla creazione di una tisana originale. Seguendo le indicazioni degli esperti, i “partecipanti” potranno sperimentare varie formulazioni a partire da una selezione di erbe da infusione, fino ad inventare una propria ricetta, particolarmente gradevole per profumi, sapori ed aromi, che potrà ambire a ricevere il riconoscimento come migliore tisana 2026.

Nei tre giorni di Macfrut sarà presente un’area interattiva che consente ai visitatori di avvicinarsi in prima persona alle fasi significative della produzione di materia prima e derivati officinali; nonché alle tecniche e la programmazione della raccolta di materiale erboristico dalla flora spontanea, i procedimenti di conservazione ed estrazione a confronto (dall'essiccazione alla distillazione, con dimostrazioni di attrezzature professionali) e i test sensoriali per il riconoscimento di droghe officinali e oli essenziali. Il laboratorio e le attività della Herbal Factory sono curate dai docenti e ricercatori del Dafnae e del Dsfarm dell'Università di Padova, e realizzate con la collaborazione degli studenti del Corso di Scienze e Tecnologie Erboristiche.