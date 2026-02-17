Libya Food Expo 2026: Ice organizza partecipazione italiana

Sarà affidata all'Agenzia Ice la partecipazione collettiva italiana alla Lybia Food Expo 2026, in programma presso il Centro Fieristico di Tripoli dal 29 marzo al 1° aprile 2026. La manifestazione, evento internazionale di riferimento dedicato ai settori del food, della tecnologia alimentare e dell’ospitalità, presenta un’ampia offerta di prodotti innovativi e numerose opportunità di incontro e dialogo tra professionisti, aziende e operatori specializzati.

Nonostante un contesto economico variabile, la Libia continua a rappresentare un mercato di interesse strategico per l’agroindustria italiana. Quella in programma dal 29 marzo al 1° aprile rappresenterà la quarta edizione della manifestazione. L’ultima edizione ha registrato 285 imprese presenti, oltre a 150 imprese libiche.

La Libya Food Expo è un punto di incontro tra buyer, influencer e decision maker del mercato libico, di importatori internazionali, professionisti della vendita al dettaglio, distributori e grossisti, professionisti del settore alimentare e delle bevande, ipermercati, grossisti e dettaglianti di servizi alimentari, catering, ristoranti e caffè, istituzioni governative e associazioni. L’evento consentirà alle aziende italiane espositrici di promuovere i prodotti più recenti e in rapida evoluzione nel campo della trasformazione alimentare e dell’ospitalità.

Secondo i dati dell'Ice, l’Italia risulta ancora primo partner commerciale della Libia: nei primi 9 mesi del 2025, il totale dei flussi commerciali tra Italia e Libia è stato di circa 4,76 miliardi di euro, segnando un calo del 21% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel 2024 l’interscambio ha mostrato segnali di ripresa grazie soprattutto alla crescita delle esportazioni italiane verso Tripoli.

La relazione economica rimane comunque solida, seppure influenzata dall’andamento dei prezzi energetici, dall’offerta libica e dalla domanda italiana. In generale, secondo i dati Wto, il 22% delle importazioni mondiali della Libia è composto da generi dell'agroindustria (tra i valori più alti tra i Paesi produttori di petrolio).