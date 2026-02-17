TuttoFood 2026: focus sull'onboard catering

Mentre l’industria aeronautica globale continua la sua forte traiettoria di crescita, TuttoFood 2026 introdurrà un nuovo focus dedicato all’onboard catering, progettato per facilitare connessioni dirette tra i produttori alimentari e la crescente comunità internazionale dei Food & Beverage Manager delle compagnie aeree.

Secondo una ricerca indipendente condotta da Subu Connect sulle compagnie aeree globali, il settore dell’aviazione sta entrando in una fase di espansione senza precedenti: oltre 700 compagnie aeree di linea operano in tutto il mondo, supportando 40–42 milioni di voli all’anno e trasportando una stima di 9,8 miliardi di passeggeri nel 2025. Il solo mercato del catering di bordo è stato valutato 17,45 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 27,62 miliardi di dollari entro il 2030 (Cagr 5,9% dal 2023 al 2030).

Questa crescita sta rimodellando l’ecosistema del catering di bordo nella direzione di servizi premium e offerte alimentari di qualità superiore.

In questo contesto, TuttoFood 2026 introdurrà un focus dedicato al settore del catering aereo, pensato per supportare un coinvolgimento mirato lungo tutta la filiera. Questo focus curato prenderà forma attraverso una conferenza dedicata, un evento di networking e incontri one-to-one tra professionisti delle compagnie aeree ed espositori attivi nei settori di prodotti freschi, alimenti trasformati, soluzioni ready-to-eat, prodotti biologici e naturali, bakery & snack e specialità. L’iniziativa mira a facilitare interazioni significative e ad alto valore tra produttori alimentari e operatori specificamente interessati al canale dell’onboard catering.

L’iniziativa si inserisce in tre principali dinamiche di settore:

- Significativi miglioramenti nella qualità del cibo di bordo negli ultimi anni, guidati dalle aspettative dei passeggeri e dalla differenziazione competitiva;

- Il posizionamento del catering di bordo come canale premium, attraverso il quale i brand possono raggiungere consumatori ad alto valore in un ambiente “captive”;

- La crescita dello storytelling alimentare nell’aviazione, con compagnie aeree sempre più alla ricerca di prodotti che esprimano autenticità, origine, sostenibilità e memorabilità.

Le prime conferme da parte di player chiave del settore evidenziano il crescente interesse verso il nuovo focus onboard catering di TuttoFood. Per i fornitori, l’onboard catering rappresenta un terreno di prova unico per l’innovazione, dagli snack più salutari e prodotti a base di frutta fino a specialità regionali e bevande gourmet. I dati attuali mostrano che i pasti rappresentano ancora oltre il 62% delle offerte di bordo, seguiti da bakery & confectionery (18%), bevande (16%) e snack di frutta e prodotti etnici (4%), confermando un mix di prodotto diversificato ma fortemente orientato alla qualità.

TuttoFood 2026, in programma a Milano dall’11 al 14 maggio, ospiterà quindi un programma di contenuti rafforzato dedicato all’onboard catering. Questo includerà opportunità di business matching mirato all’interno del Buyers Program, che nel 2025 ha riunito oltre 3.000 top buyer da più di 100 Paesi, insieme ad aree tematiche che mettono in mostra l’innovazione nei prodotti freschi, trasformati e ready-to-serve.

“L’onboard catering è un canale premium ad alto valore, e la presenza di buyer di primo livello provenienti da questo segmento è un segnale tangibile dell’evoluzione di TuttoFood — da fiera agroalimentare tradizionale a piattaforma di riferimento globale per il food sourcing", dichiara Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. "Riunendo questo settore, TuttoFood si posiziona come catalizzatore di innovazione, nuovi trend ed espansione internazionale. È esattamente ciò che le aziende food & beverage orientate al canale Horeca stanno cercando mentre esplorano nuove opportunità di mercato”.