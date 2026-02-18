General Mills taglia le previsioni per il 2026

General Mills, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha condiviso con gli shareholders l'aggiornamento sulla strategia Accelerate e sulle iniziative chiave dell'azienda in occasione della conferenza del Consumer Analyst Group di New York (CAGNY) che si è svolta ieri. Il presidente e amministratore delegato Jeff Harmening, il direttore finanziario Kofi Bruce e la presidente del Gruppo North America Retail e North America Pet Dana McNabb hanno illustrerato i piani per promuovere una crescita sostenibile, garantendo una maggiore visibilità attraverso i marchi globali dell'azienda.



Per l'intero anno fiscale 2026 la società con sede a Minneapolis prevede un calo del fatturato netto organico compreso tra l'1,5% e il 2%, rispetto al precedente intervallo compreso tra l'1% e l'1%: previsto anche il calo dell'utile operativo rettificato e dell'utile per azione diluito rettificato del 16%-20% a valuta costante, rispetto al precedente intervallo compreso tra il 10% e il 15% a valuta costante. "Si prevede comunque - riporta la società nella nota ufficiale - che la conversione del flusso di cassa libero sia pari ad almeno il 95% dell'utile rettificato al netto delle imposte".



"Dal lancio della nostra strategia Accelerate sei anni fa, abbiamo lavorato duramente per trasformare General Mills", ha dichiarato Jeff Harmening, presidente e amministratore delegato di General Mills - Abbiamo rimodellato strategicamente quasi un terzo del nostro portafoglio, sviluppato competenze digitali avanzate e raggiunto un'efficienza dei costi leader del settore. In un contesto operativo volatile, restiamo concentrati su ciò che possiamo controllare applicando il nostro metodo Remarkability, che si sta traducendo in un significativo miglioramento della competitività per i nostri marchi. Credo che le nostre solide basi ci posizionino al meglio per adattarci costantemente, guidare una crescita redditizia e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori".



Seguendo la strategia Accelerate, General Mills sta investendo nella "rimarchevolezza" come leva principale per ripristinare la crescita organica delle vendite e generare valore per gli azionisti sostenibile a lungo termine. Durante la presentazione i leader dell'azienda hanno discusso su temi come quella di offrire esperienze di marca straordinarie. "General Mills sta facendo scelte coraggiose per offrire esperienze straordinarie ai consumatori attraverso la sua offerta completa, inclusi prodotto, packaging, comunicazione del marchio, esecuzione omnicanale e valore per il consumatore".



L'azienda "continua a investire in modo significativo nel suo portafoglio di marchi iconici, tra cui otto marchi leader che generano ciascuno oltre 1 miliardo di dollari di vendite al dettaglio". Un altro punto forte della nuova strategia è quello di dare priorità all'innovazione incentrata sul consumatore. "General Mills - sottolinea la nota - sta potenziando le sue capacità di innovazione per offrire idee più innovative che risuonino con i consumatori nei suoi quattro segmenti di business".



"L'azienda - prosegue la nota - prevede di ottenere un aumento di circa il 25% delle vendite nette derivanti da nuovi prodotti nell'anno fiscale 2026, concentrando la sua innovazione su tre principali tendenze di consumo: sapori audaci, prodotti familiari e divertenti e benefici per la salute come proteine e fibre".



Altro punto forte della nuova strategia è quello di sfruttare le capacità digitali e tecnologiche. "General Mills - aggiunge la nota ufficiale - ha investito strategicamente nella creazione di un'infrastruttura digitale su larga scala che consenta di raggiungere capacità digitali e tecnologiche di livello mondiale. Iniziative chiave nella digitalizzazione della supply chain, nel marketing basato sui dati e nella gestione strategica dei ricavi stanno aprendo nuove opportunità per stimolare la crescita, migliorando al contempo efficienza e agilità".



Promuovere i rendimenti per gli azionisti è un altro punto forte. "Il modello di business sostenibile di General Mills - spiega il management - crea valore per gli azionisti attraverso la crescita del fatturato netto, l'espansione dei margini, la conversione di cassa e i rendimenti in denaro agli azionisti. L'azienda vanta una solida esperienza nella conversione degli utili in flusso di cassa libero, che le ha consentito di restituire agli azionisti oltre 14 miliardi di dollari sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni dall'anno fiscale 2019".



Per quanto riguarda le nuove prospettive per il 2026 la società sottolinea: "sebbene l'azienda stia compiendo progressi significativi nel rafforzare la sua notevole capacità di posizionare il business per una crescita sostenibile a lungo termine, questi progressi sono avvenuti in un contesto più difficile. La debole fiducia dei consumatori, la crescente incertezza e la significativa volatilità hanno pesato sulla crescita della categoria e hanno influenzato i modelli di acquisto dei consumatori, con un conseguente rallentamento del ritmo e un costo di recupero dei volumi più elevato rispetto a quanto inizialmente previsto".