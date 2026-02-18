Velier protagonista a Slow Wine Fair

Velier sarà tra i brand partecipanti allo Slow Wine Fair di Bologna (22-24 febbraio 2026), con oltre 30 produttori in presenza selezionati dal proprio catalogo Triple A. In questo elenco figurano 23 marchi italiani (6 dalla Toscana, 5 dal Piemonte, 3 dall'Emilia-Romagna, 2 dalla Liguria, 1 dall'Alto Adige, 1 dal Friuli Venezia-Giulia, 1 dalla Lombardia, 1 dalla Puglia, 1 dalla Sicilia, 1 dalla Sardegna, 1 dal Veneto) e 11 stranieri (5 dalla Francia, 1 ciascuno da Argentina, Austria, Croazia, Germania, Grecia, Slovenia).

Inoltre, lunedì 23 febbraio, alle ore 14.00, Federica Randazzo (vice-curatrice Slow Wine) e Alberto Farinasso (Triple A/Velier) terranno la masterclass "Il Pinot Nero nel mondo".In degustazione i vini di Calabretta, Massa Vecchia, Bodega Chacra, Claus Preisinger, Domaine Ballorin, Domaine de la Monette. Finalità della degustazione è comprenderne le potenzialità anche in territori diversi dalla Borgogna, terra d'origine del vitigno. Da qui l'idea di un viaggio tra Europa e Nuovo Mondo in compagnia di sei cantine iconiche distribuire da Velier e nel catalogo delle Triple A.

Saranno in degustazione i seguenti vini: Calabretta Pinot Nero 2020, Etna, Sicilia; Massa Vecchia, Pinot Nero Aiavecchia 2022, Maremma, Toscana; Bodega Chacra, Pinot Noir 55 2022 in Magnum, Patagonia, Argentina; Claus Preisinger Pinot Noir 2022, Burgenland, Austria; Domaine Ballorin Marsannay La Combe duPré (ex les Echezots) 2022, Cote de Nuits, Borgogna; Domaine de la Monette, Mercurey Les Chavances 2023, Cote Chalonnaise, Borgogna.

La masterclass è in vendita online sul nostro sito fino al 21 febbraio incluso. Nei giorni dell’evento si potranno verificare le ultime disponibilità e acquistare il tuo posto presso la Reception Eventi, area Show Office. Tutti i winelover desiderosi di partecipare a una masterclass del 23 o 24 febbraio – giorni riservati ai professionisti del settore – possono scrivere a [email protected] e riceveranno istruzioni per accedere all’evento.