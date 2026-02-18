ItalBiotec apre a Dubai

ItalBiotec, società benefit e PMI Innovativa attiva nei settori life science, agroalimentare e bioeconomia per offrire servizi alle imprese per l’innovazione e per l’europrogettazione in ambito ricerca e sviluppo, annuncia l’apertura della nuova sede a Dubai. Un "passo strategico", sottolinea il comunicato ufficiale, volto a "rafforzare il posizionamento internazionale della società e a intercettare fondi d...