Il pil italiano si "arrangia" tra instabilità geopolitica e incertezza

Nonostante una forte instabilità geopolitica e livelli di incertezza ai massimi storici, nel 2025 la tenuta del ciclo economico mondiale è stata superiore alle attese e l’Italia, dai dati preliminari diffusi dall’Istat, ha registrato una crescita media annua dello 0,7%, restando però sotto la media dell’Area Euro, stimata all’1,5%. Lo sottolinea il rapporto Area Studi Legacoop-Prometeia secondo cu...