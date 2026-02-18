Doppio colpo per Fiera di Milano

Due "colpi" in un giorno solo non è roba da poco. La doppietta è stata messa a segno oggi da Fiera Milano che ha chiuso due accordi: uno con Made in Steel, l'altro con Stipa. Partiamo dall'accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di Made in Steel S.r.l., società organizzatrice della manifestazione internazionale biennale Made in Steel, punto di riferimento per la filiera dell’acciaio. Siderweb S.p.A....