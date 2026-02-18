Commissione UE: nuove Igp da Romania e Thailandia

La Commissione europea ha approvato due nuove indicazioni geografiche protette (Igp): Batog de sturion (Romania) e Maphrao Namhom Ratchaburi (Thailandia).

Il Batog de sturion è un alimento a base di filetto posteriore di storioni provenienti dall'acquacoltura. Tali storioni possiedono caratteristiche desiderabili, poiché la loro dieta assomiglia a quella degli storioni selvatici, mentre vivono in condizioni favorevoli alla crescita e alla riproduzione in un ambiente controllato e privo di contaminanti.

Filettato, scuoiato e porzionato a mano, il filetto ha una struttura compatta per una facile affettatura. Il processo di fabbricazione del "Batog de sturion" comprende la salatura con una miscela di sale roccioso e zucchero, l'essiccazione per ottenere consistenza con almeno il 35% di umidità residua e l'affumicatura con legno duro per migliorare il sapore e il colore. Il sapore dolce e salato è accompagnato da un gusto carnoso specifico per le specie di storione.

Il Maphrao Namhom Ratchaburi è una noce di cocco aromatica classificata come varietà di cocco verde corta nota come Moo Si Khiao, notevole per la sua pelle verde fresca con un fondo pieghettato e un centro rotondo con carne a doppio strato. Le sue piantagioni si trovano nelle pianure centrali e orientali e nelle pianure della provincia di Ratchaburi, dove la topografia, il suolo e il clima unici, uniti alla competenza umana nella selezione di frutti maturi, piantagioni stagionali e raccolta precisa, migliorano collettivamente la qualità e l'unicità del prodotto.