Usa: verso riduzione costi alimentari per i consumatori

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha annunciato proposte di aggiornamento delle normative federali sulla velocità di linea negli stabilimenti di lavorazione di pollame e carne suina che operano con moderni sistemi di ispezione. Tali aggiornamenti riflettono anni di dati ed esperienza e sono progettati per ridurre i costi per le famiglie americane, ridurre le barriere normative obsolete per i trasformatori e sostenere una filiera alimentare più efficiente e resiliente.

"Come segretario, la mia responsabilità è garantire che le famiglie americane abbiano accesso a cibo a prezzi accessibili, sicuro e abbondante", ha dichiarato il segretario Usda Brooke Rollins. "Questi aggiornamenti eliminano i colli di bottiglia obsoleti in modo da poter ridurre i costi di produzione e creare maggiore stabilità nel nostro sistema alimentare. Allineando le nostre normative a capacità comprovate e concrete, stiamo supportando una filiera più solida, offrendo a produttori e trasformatori la certezza di cui hanno bisogno e contribuendo a rendere i prodotti alimentari più accessibili per ogni famiglia".

Le proposte dell'Usda aggiornerebbero i requisiti di lavorazione obsoleti per gli stabilimenti di lavorazione di pollame e carne suina che operano con moderni sistemi di ispezione. Le modifiche aggiornerebbero i limiti obsoleti, consentendo agli stabilimenti idonei di operare a velocità supportate dai loro processi, dalle loro attrezzature e dalle loro prestazioni in materia di sicurezza alimentare, con il Food Safety and Ispection Service (Fsis) che manterrebbe la piena supervisione. Le proposte mantengono la piena supervisione federale in ogni stabilimento e riaffermano l'autorità degli ispettori di rallentare o interrompere le operazioni ogniqualvolta l'ispezione non possa essere eseguita in modo efficace.

"Nel loro complesso", si legge in una nota dell'Usda, "queste azioni forniscono chiarezza e coerenza per gli stabilimenti che hanno operato per anni con un mosaico di deroghe, progetti pilota e misure temporanee, sostituendo l'incertezza con regole prevedibili e a lungo termine. Le normative aggiornate eliminerebbero anche le attestazioni di sicurezza dei lavoratori che esulano dall'autorità statutaria dell'Usda, riducendo la burocrazia ridondante per l'industria".

La proposta riflette l'impegno dell'amministrazione Trump a rafforzare il sistema alimentare americano riducendo la burocrazia, sostenendo la capacità produttiva nazionale e l'implementazione delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare.