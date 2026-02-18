Abruzzo: 10 mln euro per i giovani agricoltori

“I giovani che vorranno insediarsi in agricoltura come nuove aziende potranno fare domanda per ottenere il sostegno finanziario della Regione fino al 10 aprile”.

Lo rende noto il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, a seguito dell’apertura della piattaforma Sian per la presentazione delle domande al bando Sre01 “Insediamento giovani agricoltori”, dedicato a sostenere il ricambio generazionale e l’innovazione nelle imprese agricole abruzzesi.

L’intervento, inserito nel Csr Abruzzo 2023-27, prevede un budget di 10 milioni di euro e la concessione di un contributo a giovani imprenditori agricoli a seguito della presentazione di un piano aziendale pari a 60mila euro, elevabile a 70mila euro per le aziende in aree svantaggiate e interne. Possono presentare domanda i giovani imprenditori che non abbiano compiuto i 41 anni e che si insediano per la prima volta come titolari di un’azienda agricola.

“Il quinto bando in cinque anni dimostra il costante impegno della Regione a favorire le nuove generazioni, a promuovere lo sviluppo di imprese agricole locali ed il ricambio generazionale nel comparto agricolo", dichiara il vicepresidente Imprudente, "con questo nuovo bando, aperto da oggi, vogliamo offrire nuovamente strumenti concreti ai giovani, e consentire loro di realizzare idee imprenditoriali innovative e strategiche, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini di impatto ambientale, oltre che economico e sociale”.

Per ulteriori informazioni, requisiti e modalità di presentazione, è possibile consultare il bando completo sul sito istituzionale della Regione Abruzzo:

https://www2.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/bandi-pac-2023-2027/bando-sre01-insediamento-giovani-agricoltori-anno-2025