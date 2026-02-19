Nestlé chiude il 2025 in calo (e si riorganizza)

Il 2025 di Nestlé si è chiuso con uno "slancio" generalizzato nella crescita organica delle vendite nel 4° trimestre.



L'andamento delle quote di mercato, sottolinea il comunicato ufficiale della società svizzera, è in "netto miglioramento", con la quota di volume del gruppo ora stabile. La crescita delle quote dei marchi miliardari sta diventando positiva, la migliore performance da oltre un decennio.



L'accelerazione degli ultimi mesi dell'anno però non è bastato ad evitare un calo dei ricavi per l'intero 2025: il gruppo Nestlé ha chiuso l'anno con un fatturato totale in calo del 2% a 89,5 miliardi di franchi, mentre l'utile netto è calato del 17% a 9 miliardi. Il rapporto debito netto/ebitda rettificato è pari a 2,85x, il dividendo per azione proposto aumentato a 3,10 franchi.



"Sono incoraggiato dai nostri risultati nel 2025, che riflettono le azioni mirate che abbiamo intrapreso in un contesto esterno difficile - sottolinea Philipp Navratil, ceo di Nestlé - La crescita interna reale (RIG) è stata positiva in tutte le zone e in tutte le attività globali. Abbiamo aumentato i nostri investimenti nel marketing, ottenuto un margine UTOP del 16,1% e generato 9,2 miliardi di franchi svizzeri di flusso di cassa libero. Il miglioramento della crescita organica, della RIG e dell'andamento delle quote di mercato nel secondo semestre dimostra che le nostre azioni stanno funzionando".



"Stiamo accelerando la nostra strategia - prosegue Navratil - Stiamo concentrando il nostro portafoglio su quattro business, guidati dai nostri marchi più forti, con risorse prioritarie e un'organizzazione semplificata. Stiamo potenziando il nostro marketing e l'innovazione e aumentando gli investimenti in piattaforme di crescita ad alto potenziale, che ora hanno un raggio d'azione più ampio e rappresentano il 30% delle vendite. Stiamo aumentando la nostra efficienza e rafforzando la nostra posizione finanziaria. Questo è supportato da una cultura della performance che premia l'eccellenza e i risultati. Sebbene ci sia ancora molto da fare, siamo fiduciosi che La nostra più rapida attuazione di una strategia più mirata porterà a un miglioramento duraturo fino al 2026 e oltre".



"Con la costituzione della nuova divisione Nutrition integrata - spiega la nota ufficiale - la struttura di gestione aziendale globale di Nestlé Health Science verrà eliminata. Anna Mohl, ceo di Nestlé Health Science, lascerà il consiglio di amministrazione il 28 febbraio 2026 e ha scelto di perseguire opportunità al di fuori di Nestlé".