Torna il Food&Science Festival

Movimento, direzione, evoluzione: "Traiettorie" è il tema scelto per la decima edizione del Food&Science Festival, in programma a Mantova dal 15 al 17 maggio 2026. Un titolo che segna un passaggio importante nella storia del Festival e che racconta con precisione lo stato dell’agroalimentare contemporaneo, un settore attraversato da forze profonde e spesso convergenti – climatiche, tecnologiche, economiche, sociali e politiche – che ne stanno ridisegnando il presente e, soprattutto, il futuro. Per tre giorni il Festival animerà i luoghi iconici della città - piazze, chiostri, palazzi storici e teatri – trasformando Mantova in un laboratorio diffuso dove conoscenza scientifica, cultura e spazio urbano si intrecciano.

In fisica, la traiettoria descrive il percorso di un corpo nello spazio e nel tempo. Applicata all’agricoltura, questa immagine diventa una chiave di lettura per comprendere come innovazioni scientifiche, transizioni ambientali, nuovi equilibri geopolitici e trasformazioni dei modelli di consumo stiano orientando le scelte di produzione, distribuzione e alimentazione.

A dieci anni dalla sua nascita, il Food&Science Festival celebra il percorso compiuto e rilancia la propria missione: essere uno spazio di analisi, confronto e divulgazione capace di leggere il cambiamento mentre accade. Il visual di questa speciale edizione, firmato dall’illustratore Francesco Ciccolella, raffigura una ricercatrice in cammino su una doppia elica che germoglia in colture e piante, evocando il dialogo continuo tra conoscenza scientifica, agricoltura e trasformazione del mondo contemporaneo.

Il 2026 si configura come un anno di snodo: tra nuovi accordi commerciali globali, l’avvio del mercato del carbonio agricolo, l’affermazione dell’intelligenza artificiale e dei sistemi data-driven, e l’evoluzione delle politiche europee, il Festival esplorerà le traiettorie che stanno trasformando l’agricoltura del XXI secolo, raccontando le forze che guidano l’innovazione e le scelte che plasmeranno i prossimi dieci anni del sistema agroalimentare.

Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, con Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova e Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia come partner istituzionali e con il patrocinio del Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Food&Science Festival conferma anche nel 2026 la propria impostazione divulgativa e scientifica, dando voce a ricercatori, scienziati, innovatori, agricoltori, imprese e istituzioni, e coinvolgendo cittadini, studenti, professionisti e appassionati.

Il programma della decima edizione sarà presentato giovedì 16 aprile alle ore 11.30 a Mantova, nel corso della conferenza stampa a Palazzo San Sebastiano.