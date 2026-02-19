Chianti: vendemmia sotto le aspettative

La produzione del Chianti si è attestata quest’anno intorno ai 620 mila ettolitri, contro una previsione che parlava di circa 750mila. A riferire i dati è stato Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, nel corso dell’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino, tenutasi oggi alla Fortezza da Basso."Questo cambia il quadro e ridimensiona un po' le preoccupazioni", ha detto Busi, "anche perch...