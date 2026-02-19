Commissione UE: sostegno a orticoltura in serra olandese

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la proroga e l'aumento del bilancio per un regime olandese a sostegno del risparmio energetico nell'orticoltura in serra.

Il regime, aperto alle imprese agricole di tutte le dimensioni, concede compensazioni ai beneficiari ammissibili per investimenti a favore del risparmio energetico e del potenziamento delle serre esistenti per una migliore efficienza energetica. L'aiuto assume la forma di sovvenzioni dirette, che coprono fino al 30% dei costi ammissibili. Il regime è stato originariamente approvato nel 2023 e modificato una volta nel 2025, con scadenza prevista nel gennaio 2027. I Paesi Bassi hanno notificato una proroga fino al 31 dicembre 2030 e un aumento del bilancio di 248 milioni di euro, portando il bilancio complessivo a 380 milioni di euro. Sono stati notificati anche diversi adeguamenti per migliorare il regime esistente, in particolare l'efficienza energetica delle serre.

La Commissione ha valutato il regime modificato alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e degli orientamenti del 2023 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La Commissione ha constatato che il regime modificato rimane necessario e adeguato per sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, nonché la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ciò mira al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e clima. Inoltre, la Commissione ha constatato che il regime rimane proporzionato in quanto è limitato al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime modificato ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.