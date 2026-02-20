Antitrust indaga su 3 supermercati

L’Agcm, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha annunciato in un documento ufficiale di essere "intervenuta nei confronti di Rialto S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, di MD S.p.A., titolare della catena di supermercati MD, e di Selex Gruppo Commerciale S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Famila".

"Dopo la conclusione del procedimento cautelare nei confronti di Harmont & Blaine S.p.a. - prosegue il documento dell'Agcm - l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta anche nei confronti delle catene di supermercati Il Gigante, MD e Famila. Su segnalazione e in collaborazione con il Nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza, l’Autorità ha avviato due istruttorie e una moral suasion per attività di marketing “parassitarie” (cd. “ambush marketing”) nell’ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, in possibile violazione dell’articolo 10 del D.L. n. 16/2020".

"La prima istruttoria - spiega l'authority nella nota - è stata avviata nei confronti di Rialto S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, per una campagna pubblicitaria denominata “TecnOlimpiadi”, svolta dal 15 al 28 gennaio scorso, con cui la società ha effettuato una vendita promozionale di elettrodomestici e prodotti di elettronica, utilizzando i cinque cerchi olimpici e immagini dei giochi invernali".

"La seconda istruttoria - dice ancora l'Agcm - è stata invece avviata nei confronti di MD S.p.A., titolare della catena di supermercati MD, per la campagna pubblicitaria “Inizio dei Giochi Olimpici MD Edition” con immagini raffiguranti, tra l’altro, i cinque cerchi olimpici e la fiamma olimpica".

"L’Antitrust, infine - conclude la nota - ha avviato un intervento di moral suasion nei confronti di SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Famila per una campagna pubblicitaria in cui vengono evocati i simboli olimpici".