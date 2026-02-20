Il gruppo Selex risponde all'Antitrust

Il gruppo Selex è il primo a rispondere alla "chiamata" con cartellino giallo dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato tre indagini nei confronti di altrettante catene di supermercati (Il Gigante, Md e Famila) per attività di marketing "parassitarie" (cosiddette "ambush marketing') nell'ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 (leggi notizia EFA News).

Il gruppo Selex di cui fa parte il supermercato Famila comunica che "a seguito di una comunicazione formale da parte di Agcom relativa a un contenuto social associato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Gruppo Selex ha provveduto alla tempestiva rimozione del post dai canali digitali dell'insegna Famila. Pur riaffermando la natura puramente creativa del contenuto, inteso come omaggio a un evento di rilievo nazionale, il Gruppo ha scelto di agire con la massima sollecitudine, confermando il proprio orientamento alla piena collaborazione con le Autorità".

"La strategia di comunicazione di Gruppo Selex si fonda su principi di trasparenza, responsabilità e rigorosa osservanza del quadro normativo vigente. Ogni iniziativa - sottolinea Selex - è condotta nel rispetto dei diritti di tutti gli stakeholder, a presidio della reputazione e dell'integrità dell'organizzazione".