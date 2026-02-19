Fiera Milano: analisti apprezzano le acquisizioni

Giudizio positivo da parte degli analisti di mercato delle due acquisizioni annunciate da Fiera Milano. Gli esperti di Mediobanca hanno alzato il target price sul titolo da 8,2 a 8,8 euro confermando il giudizio Outperform dopo che la società ha annunciato due acquisizioni di modesta entità ma strategiche, in linea con le priorità chiave delineate nel piano industriale 2024-2027, evidenziando al contempo solidi risultati del 4° trimestre 2025, con la possibilità di superare le previsioni per il 2025 e gettare le basi per un forte inizio del 2026. Gli analisti di MB hanno rivisto al rialzo le stime per il 2025.

Nello specifico, Fiera Milano ha acquistato il 51% di Stipa, che opera nel segmento degli allestimenti di stand di alta gamma, e il 70% di Made in Steel, organizzatrice della fiera biennale “Made in Steel”, un evento chiave per la filiera dell'acciaio che si tiene negli anni dispari presso la sede di Fiera Milano (vedi articolo EFA News).

“Sulla base delle nostre stime aggiornate” proseguono da Mediobanca “prevediamo un quarto trimestre 2025 molto positivo, sostenuto da un effetto calendario favorevole determinato dal ritorno di HOST, il più grande evento organizzato direttamente dal gruppo (assente nel quarto trimestre 2024), e da una solida performance operativa sia nel segmento fieristico che in quello congressuale. Insieme all'impatto di Expotrans, acquisita nel 2025, e al contributo iniziale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ciò dovrebbe portare l'EBITDA da 21,1 milioni di euro nel 4° trimestre 2024 a 58,0 milioni di euro nel 4° trimestre 2025. Prevediamo inoltre una forte crescita rispetto al 4Q23 (+42%), nonostante il calendario simile, che riflette la robusta progressione dei servizi e dei congressi, nonché un'edizione record di HOST (+10% di ricavi, +5% di metri quadrati venduti e +3% di espositori rispetto al 2023)”.

Anche gli esperti di Equita Sim , che su Fiera Milano hanno giudizio Buy, hanno deciso di aumentare il target price portandolo a 8,9 euro dopo la doppia acquisizione alzando anche le stime di Mps per il 2026 e per il 2027 rispettivamente dell’8% e del 5%.

“Riteniamo” spiegano gli esperti “che entrambe le operazioni presentino potenziali sinergie, soprattutto sul lato dei ricavi (non ancora quantificate dalla società con maggiori dettagli ragionevolmente con i risultati FY25). Per Stipa, le opportunità di cross-selling e il maggiore controllo sugli allestimenti premium dovrebbero favorire una maggiore penetrazione dei servizi. Per Made in Steel, riteniamo vi siano potenziali sinergie con altri eventi dedicati alla filiera dell’acciaio quali “Lamiera” e “Net Zero Milan. I multipli pagati ci sembrano ragionevoli considerate il tipo di business acquisito, il posizionamento, la marginalità e le sinergie estraibili che pensiamo siano visibili”.

Complessivamente, gli analisti hanno alzato la stima di fatturato del 3% nel 2026 e del 5% nel 2027 (è rimasta invariata per il 2025), mentre per quanto riguarda l’utile netto le previsioni sono state aumentate del 4% relativamente al 2025, dell’8% per l’esercizio incorso e del 5% per il 2027. “Post deal” concludono “stimiamo una cassa netta di Fier Milano al 2026 di 93.4 mln pari al 18% della market cap”.