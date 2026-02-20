Do you want to access to this and other private contents?
Danone chiude un 2025 a due velocità
In rialzo del 4,5% le vendite, in calo l'utile del 9,7%
Danone chiude l'anno fiscale 2025 con un fatturato pari a 27,283 miliardi di euro, in aumento del +4,5% su base like-for-like (LFL), con volume/mix in aumento del +2,7% e prezzo in aumento dell'1,8%. Le vendite del quarto trimestre sono risultate in aumento del 4,7% su base like-for-like, trainate ancora una volta da un solido volume/mix, in aumento del +2,5% e prezzo in aumento del +2,1%. Il margine...
Fc - 57710
EFA News - European Food Agency
