Beer&Food Attraction. Partesa "spacca"

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Partesa a Beer&Food Attraction 2026, con oltre 2.500 visitatori allo stand e più di 7.500 calici serviti tra 24 referenze. Durante la fiera, Beer&Food Attraction è stata il palcoscenico scelto da Partesa per annunciare Partesa PRIMA!, il nuovo modello operativo e commerciale che rafforza la leadership dell’azienda nella distribuzione italiana e ne eleva il ruolo di punto di raccordo strategico della filiera.

Protagonista assoluta dello stand Paartesa è stata la birra e non poteva essere altimenti. Heineken è stata tra le più degustate insieme a Bulldog Strong Ale, presentata con una nuova etichetta. Forte interesse anche per la consulenza tecnica sulla spillatura e per l’area no alcol, dove sono state distribuite oltre 1.500 lattine di Heineken 0.0.

"È stata un’edizione di Beer&Food Attraction entusiasmante - afferma Andrea Grimandi, amministratore delegato di Partesa - che ci ha permesso di confrontarci con migliaia di operatori e di condividere un passaggio fondamentale per il nostro futuro, Partesa PRIMA!: non un nuovo logo, ma il nome del nostro nuovo modello operativo e della strategia di sviluppo in cui clienti e persone vengono prima di tutto. Dopo 36 anni di storia, abbiamo scelto di compattarci in un’unica organizzazione commerciale, più snella, dinamica e orientata al mercato, per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di prima azienda della distribuzione bevande nel fuori casa italiano".

"Con Partesa PRIMA! - aggiunge il ceo - abbiamo costruito una forza commerciale integrata e coordinata sul territorio, capace di una visita più efficace, di una presenza più coerente e di un’esecuzione nel punto vendita che elevi lo standard dell’intero mercato. Continuiamo a investire nella sicurezza, in strumenti digitali evoluti come Eazle e nelle soluzioni basate su CRM e AI, oltre che nello sviluppo delle competenze e degli strumenti a supporto delle nostre persone. Lo scopo ultimo è garantire un maggior livello di coesione e di collaborazione lungo la filiera, per creare valore nel mercato facendo leva sul nostro ruolo di leader della distribuzione per una connessione più attiva e strategica tra fornitori, partner e clienti".