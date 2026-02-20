Donne della Birra lanciano sondaggio

In occasione di Beer&Food Attraction, l’Associazione Le Donne della Birra ha presentato ufficialmente il primo sondaggio dedicato all’occupazione femminile nel settore birrario con l’obiettivo di raccogliere dati, esperienze e percezioni utili a fotografare lo stato attuale del comparto e a stimolare una riflessione condivisa. Il lancio è avvenuto durante la fiera, punto di riferimento per il mondo brassicolo, contesto ideale per avviare un’indagine che coinvolge operatrici della filiera, dai birrifici alla distribuzione, dalla comunicazione all’Horeca.

Il sondaggio (https://bit.ly/sondaggio_donna), che rimarrà attivo per almeno 3 mesi, si inserisce nel per- corso che l’Associazione Le Donne della Birra porta avanti da anni per promuovere la parità di genere, contrastare stereotipi e discriminazioni e favorire una cultura del lavoro più inclusiva e consapevole all’in- terno del comparto birrario.

"L’indagine nasce dall’ascolto e vuole diventare uno strumento concreto di confronto e consapevolezza. Invitiamo tutte a partecipare perché solo con un’ampia adesione il sondaggio potrà restituire una fotografia significativa del settore. I risultati saranno il punto di partenza per analisi e confronti in grado di valorizzare il lavoro femminile e generare opportunità per l’intero comparto", dichiara Federica Felice, presidente dell’Associazione Le Donne della Birra.

"Il settore birrario italiano affonda le proprie radici nella tradizione e nel patrimonio culturale del Paese, ma ha dimostrato negli anni di saper interpretare con responsabilità anche le sfide della contemporaneità. Tra queste, diversità e inclusione rappresentano oggi un ambito strategico per lo sviluppo della filiera. La birra, capace di unire passato e futuro, è per sua natura uno strumento di socializzazione e integrazione, in grado di mettere in dialogo generazioni e sensibilità differenti. Promuovere una maggiore valorizzazione del lavoro femminile significa quindi rafforzare il comparto non solo sul piano sociale, ma anche in termini di innovazione e competitività. Iniziative come questo sondaggio contribuiscono a trasformare la consape- volezza in dati e azioni concrete, a beneficio dell’intero ecosistema birrario", afferma Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra, l’associazione di categoria che riunisce le aziende che coprono circa il 90% della produzione nazionale.

Il progetto, realizzato col Patrocinio della Consigliera della Parità di Genere della Regione Lombardia, viene organizzato in partnership con le organizzazioni di categoria, AssoBirra e Unionbirrai, l’Associazione delle donne dell’Horeca, Adhor, e aziende che confermano il proprio impegno in termini di responsabilità sociale e attenzione ai temi della parità di genere.

Per partecipare al sondaggio utilizzare il seguente link https://bit.ly/sondaggio_donna