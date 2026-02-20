Fantini protagonista al Festival di Sanremo

Si rinnova per il quarto anno consecutivo la partnership tra Fantini Wines e il Festival di Sanremo, che quest'anno celebra la sua 76ª edizione (dal 24 al 28 febbraio). Il gruppo vinicolo abruzzese sarà infatti co-protagonista dell'evento con i suoi vini alla Hollywood Celebrities Lounge, location esclusiva all'interno dell'Hotel Lolli Palace, a pochi passi dal Teatro Ariston.

In luogo di passaggio e incontro per cantanti, artisti e addetti ai lavori, la casa vinicola offrirà sorsi di una delle sue bottiglie più prestigiose e celebrate, il Don Camillo – Gold Collection, una particolarissima bottiglia tutta d'oro lucente con etichetta nera a contrasto. Il vino, già protagonista al Festival del Cinema di Venezia, si distingue per la sua eleganza e sarà protagonista di brindisi e degustazioni.

Il Don Camillo - Gold Collection è un blend 100% abruzzese composto da 85% Sangiovese e 15% Cabernet Sauvignon, dal colore rubino intenso e invecchiato per sei mesi in barrique. Al naso presenta note fruttate di confettura e ciliegia sotto spirito, seguite da sentori speziati di liquirizia, una nota vegetale e aromi di vaniglia e fiori appassiti. Al palato è corposo, con un retrogusto sapido, secco e caldo, morbido con tannini eleganti, molto persistente e lungo in bocca.

Quest'anno Fantini ha anche pensato a un omaggio speciale per gli artisti in gara: una special edition del Don Camillo - Gold Collection con etichetta personalizzata che riporterà il nome e cognome di ciascun cantante.

"Sarà un piacere e un onore far assaporare ad ogni cantante il nostro Don Camillo – Gold Collection che nel corso degli anni è diventato il nostro “vino da festival”. D’altra parte, vanta una bottiglia così elegante, dorata, “lussuosa”. Non poteva che essere riservata per grandi occasioni come questa", spiega Giulia Sciotti, marketing manager di Fantini. "Per noi, Sanremo sarà una bellissima vetrina sia nazionale che internazionale. Tanti italiani che vivono all'estero guardano il Festival con enorme passione. Sarà meraviglioso mostrare loro come l’eccellenza enologica del Sud Italia, attraverso Fantini, sappia spiccare il volo e proporsi in un contesto così esclusivo".

La presenza di Fantini al Festival non si limita alla Hollywood Celebrities Lounge. L'azienda parteciperà anche al Fantasanremo, il fenomeno pop che coinvolge soprattutto le nuove generazioni, con una propria "Lega Fantini". Il gioco, che da anni imperversa sul palco e in rete, permette ai partecipanti di creare squadre di cantanti in gara rispettando un budget espresso in "Baudi", la valuta fittizia, per competere in base a quello che accade sul palco e fuori. In palio per i vincitori tanti premi in vino Fantini.