Carpano protagonista al Salone del Vermouth

Si aprono le porte domani per il Salone del Vermouth di Torino (21-22 febbraio 2026). L'appuntamento al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano celebra il 240° Anniversario della nascita ufficiale del Vermouth, nato all’ombra dei portici torinesi nel 1786. Il Salone non sarà solo una vetrina, ma una celebrazione corale che vedrà la partecipazione di oltre 30 produttori, dando vita a un dialogo tra i grandi nomi di fama internazionale, le eccellenze storiche del territorio e i giovani produttori emergenti.

La due giorni del Salone del Vermouth 2026 offrirà masterclass e laboratori guidati da esperti internazionali permetteranno di approfondire botaniche, tecniche di produzione e stili, affiancati da un ricco programma di talk e aule didattiche che offriranno momenti di confronto sull’evoluzione del Vermouth. Non mancheranno i laboratori sensoriali, percorsi dedicati sia ai professionisti sia agli appassionati che desiderano educare il palato e affinare la propria conoscenza del prodotto.

In questo scenario, si inserisce la partecipazione di Carpano, il brand che prende il nome da Antonio Benedetto Carpano, colui che, nel 1786, nella Torino sabauda, diede origine alla formula che avrebbe segnato la nascita del vermouth moderno. A 240 anni da quella intuizione, Carpano celebra un traguardo storico partecipando al Salone del Vermouth di Torino con un programma di iniziative dedicate all’heritage del brand e alla sua evoluzione contemporanea.

La presenza al Salone rappresenta un ritorno simbolico alle origini, nella città in cui il vermouth è nato, ma anche un’occasione per riaffermare la centralità di Carpano nel panorama internazionale degli spirits, in una fase di rinnovata attenzione globale verso la categoria.

Le celebrazioni si articolano in un calendario di appuntamenti che coinvolgono alcuni dei luoghi più significativi della scena gastronomica torinese. Il programma prende avvio con il tour al Museo Lavazza, dove la storia del Vermouth Carpano viene raccontata attraverso una degustazione in purezza e in miscelazione con il caffè, evidenziandone versatilità e capacità di dialogo con altri simboli dell’eccellenza italiana. Prosegue da Eataly con il tour del Museo Carpano e la degustazione dell’intera gamma in abbinamento a formaggi selezionati, valorizzando la complessità aromatica e la profondità strutturale dei prodotti. Il calendario include inoltre cene d’autore e collaborazioni con realtà come Saporium Firenze, Terrazza Gellius e Giacosa1815, in un dialogo tra cucina e bar che conferma il ruolo del vermouth non solo nella miscelazione, ma anche nell’esperienza gastronomica contemporanea, rafforzandone la dimensione culturale oltre quella tecnica.

Dal 22 al 24 febbraio, al Salone del Vermouth di Torino, lo stand Carpano accoglierà operatori, media e appassionati con degustazioni dedicate e momenti di approfondimento sulla storia e sull’evoluzione del vermouth, offrendo una lettura organica della gamma e del suo posizionamento contemporaneo.