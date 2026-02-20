Dazi/3. "Decisione Corte Usa riapre la partita"

“L’odierna decisione della Corte Suprema Usa sull'annullamento dei dazi imposti dall’amministrazione statunitense, pur se basata su presupposti prettamente giuridici, riapre completamente la partita delle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista, ad avviso del quale “è importante approfittare quanto prima di questa inaspettata apertura per ridefinire i termini degli accordi tra i due continenti”.

“Se, come probabile, il Parlamento Europeo andrà effettivamente a rinviare il voto sulla possibile ratifica dell’intesa commerciale UE-USA, previsto la prossima settimana in Commissione Commercio internazionale, sarà fondamentale attivare immediatamente la diplomazia nazionale e comunitaria per sgomberare rapidamente il campo dalle numerose incertezze che l’odierna pronuncia sta già cominciando a ingenerare”, osserva Battista.

“Ricordiamo che in gioco, tra i tantissimi fronti aperti, ci sono anche le esportazioni agroalimentari dell’Italia verso gli USA, che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, pari al 25% di quelle comunitarie e a circa un decimo dell’export agroalimentare complessivo del Belpaese, che a fine 2024 ha sfiorato i 70 miliardi di euro in valore”, conclude il presidente della Copagri.