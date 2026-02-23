Callipo: fatturato oltre i 112 mln euro. Boom sezione gelateria

Prosegue la crescita del Gruppo Callipo che nel 2025 registra un nuovo risultato positivo con il fatturato consolidato che supera i 112 milioni di euro. A trainare questa significativa performance è la storica azienda di conserve ittiche che dal 1913, anno di fondazione, si è sempre distinta nel settore per l’elevata qualità e la crescita sostenibile. Nel 2025 ha registrato un fatturato di €93,2 milioni in aumento del 4,5 % rispetto all’anno precedente. L’incremento dei ricavi è accompagnato da un aumento dei volumi complessivi, che raggiungono 9,64 milioni di chilogrammi (+5,2%), confermando uno sviluppo equilibrato sia in termini di valore sia di quantità.

Sul mercato italiano, la Gdo rimane il principale driver di espansione con un fatturato in aumento del 5,3 rispetto al 2024. L’incremento è supportato anche dalla crescita dei volumi (+8,2%), principalmente riconducibile alla Linea Filetti che segna un + 6,9 %. A dare impulso alle vendite anche la Linea Vetro (+15,4%) e le Specialità (+9,1%) a conferma dell’interesse del mercato verso segmenti ad alto valore aggiunto.

Particolarmente rilevante la performance dei mercati esteri, che si confermano il principale motore di sviluppo del 2025. L’export arriva a pesare il 21 % del fatturato totale. Un contributo particolarmente significativo per questo risultato proviene dal mercato cinese, che nel 2025 si è ulteriormente consolidato raggiungendo un fatturato di 8,7 milioni di euro, composto per il 95% da prodotti a marchio “Callipo”, in aumento del 39,1% rispetto all’esercizio precedente.

Il percorso di espansione di Callipo Conserve Alimentari è accompagnato anche da nuovo piano di investimenti di circa 15 milioni di euro per il prossimo triennio. “Gli investimenti sono fondamentali per proseguire la nostra visione di crescita sostenibile, per continuare ad innovare ed essere competitivi. L’obiettivo è aumentare ulteriormente la capacità produttiva del nostro stabilimento di Maierato (VV) e realizzare un nuovo e moderno reparto confezionamento che sarà a San Pietro lametino di fianco al magazzino prodotto finito già operativo dal 2021”, dichiara Giacinto Callipo, membro del Cda di Callipo Group.

Il 2025 è stato un anno significativo anche per Callipo Gelateria che raggiunge un fatturato di 6,4 milioni di euro in aumento del 27,4% rispetto al 2024. A incidere su questo risultato sono state in particolar modo le performance sul mercato estero, che segnano un + 68,2% del fatturato e +36,1% dei volumi. L’incremento è in larga parte attribuibile a una importante operazione commerciale avviata sul mercato canadese, che ha generato un significativo aumento delle forniture e ha rafforzato il presidio del brand su un mercato ad alto potenziale. Oltre al Canada, altri paesi esteri rilevanti sono Australia e Cina.

Oltre alla Giacinto Callipo Conserve Alimentari e Callipo Gelateria, il Gruppo comprende anche Popilia Resort, Callipo Group, Callipo Agricoltura, Callipo Turismo, Med Frigus, e Med Cibus. Le società, che occupano oltre 400 lavoratori, sono guidate dal cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, con i due figli Giacinto e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia.

“Anche quest’anno, come da tradizione, abbiamo scelto di condividere i risultati positivi raggiunti con tutti i nostri collaboratori attraverso l’erogazione, nel mese di gennaio, di un premio del valore di €950 in buoni carburante come risposta al caro vita. Siamo una grande “famiglia”, oltre 400 persone tutti i giorni contribuiscono al successo aziendale non solo con impegno e passione ma condividendo i valori fondanti di qualità, rispetto e senso di appartenenza. Si cresce insieme per guardare con fiducia e ottimismo al futuro”, dichiara Pippo Callipo, presidente del CdA di Callipo Group.