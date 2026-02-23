Trevalli Cooperlat: il ritorno di Giordano Curti

Trevalli Cooperlat, cooperativa lattiero-casearia, annuncia la nomina di Giordano Curti a nuovo direttore generale del Gruppo. Curti ha assunto l’incarico a partire da oggi, portando in azienda un’esperienza pluridecennale nei settori food & beverage, ristorazione collettiva, grande distribuzione organizzata e consulenza strategica.

Classe 1974, dopo aver conseguito la laurea in Economia, Curti ha iniziato la sua carriera nella ristorazione, con un lungo percorso che lo ha portato a ricoprire il ruolo di direttore generale e a maturare successivamente una significativa esperienza nell’ambito della consulenza strategica e in aziende dei servizi e della Gdo.

Durante la sua esperienza presso il Gruppo Cirfood, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale dal 2016 al 2020, Curti ha guidato l’evoluzione strategica dell’organizzazione, consolidandone le performance economiche e promuovendo processi di innovazione, internazionalizzazione e trasformazione digitale. Successivamente ha operato come Senior Advisor in Kpmg e ricoperto il ruolo di Strategy Execution Director in Coop Alleanza 3.0, contribuendo all’attuazione del Piano Stra-tegico 2023–2027.

Curti conosce già da vicino Trevalli Cooperlat, avendo ricoperto tra il 2022 e il 2023 il ruolo di Temporary Managing Director della Cooperativa. In quel periodo ha avviato le prime azioni previste dal Piano Strategico, coordinato il Comitato di Direzione e implementato iniziative orientate alla marginalità, al miglioramento delle performance operative e alla razionalizzazione del portafoglio prodotti.

“Tornare in Trevalli Cooperlat assumendo il ruolo di direttore generale rappresenta per me una grande responsabilità e una sfida stimolante”, afferma Giordano Curti, direttore generale di Trevalli Cooperlat. “In un contesto macroeconomico sempre più complesso, la nostra priorità sarà consolidare un modello di business che unisca visione imprenditoriale e capacità organizzativa, con l’obiettivo di accelerare quel percorso di innovazione già tracciato. In questo processo, credo fermamente che la crescita di Cooperlat passi soprattutto attraverso l’attenzione alle persone, il coordinamento delle competenze e lo sviluppo dei talenti, pilastri fondamentali per garantire sostenibilità e valore nel lungo periodo”.

“Con questa nomina", dichiara Massimo Stronati, presidente di TreValli Cooperlat, "Tre-valli Cooperlat conferma la volontà di rafforzare la propria governance e accelerare la crescita del Gruppo, in continuità con gli obiettivi strategici di sviluppo, sostenibilità e innovazione in un merca-to attualmente sfidante”.