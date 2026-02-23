Do you want to access to this and other private contents?
Gruppo Dalla Vecchia amplia offerta per vigneti e frutteti
Accordo con Olmi, azienda specializzata nella meccanizzazione agricola
Il Gruppo Dalla Vecchia rafforza la propria strategia di sviluppo nel settore delle soluzioni per l’agricoltura avanzata, diventando concessionario ufficiale del marchio Olmi nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Belluno e Mantova. L’ingresso di Olmi nel portfolio del Gruppo amplia l’offerta di soluzioni dedicate alla gestione del vigneto e del meleto, un comparto che richiede tecno...
EFA News - European Food Agency
