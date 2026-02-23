Azimut, primo closing per il fondo che investe in agroalimentare

Il Gruppo Azimut annuncia il primo closing del fondo di direct lending Azimut Agrifood Mezzogiorno SCA SICAV RAIF, dedicato al sostegno dei piani di crescita delle imprese del Sud Italia del settore agroalimentare, una delle più riconosciute eccellenze italiane. Il primo closing, pari a 70 milioni di euro, è stato guidato da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, entrambi anchor investor. I...