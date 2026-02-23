It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Azimut, primo closing per il fondo che investe in agroalimentare

Chiusura a 70 milioni per veicolo avviato con Cdp e Mcc: obiettivo è a 100 mln

Il Gruppo Azimut annuncia il primo closing del fondo di direct lending Azimut Agrifood Mezzogiorno SCA SICAV RAIF, dedicato al sostegno dei piani di crescita delle imprese del Sud Italia del settore agroalimentare, una delle più riconosciute eccellenze italiane. Il primo closing, pari a 70 milioni di euro, è stato guidato da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, entrambi anchor investor. I...

Fc - 57762

EFA News - European Food Agency
Similar