UE: Rapporto valore aggiunto agricolo/ Pil stabile

Nel 2024, il valore aggiunto del settore agricolo dell'Unione Europea ammontava all'1,2% del prodotto interno lordo (Pil), con un aumento di 0,1 punti percentuali (pp) rispetto al 2009. Lo certifica il dossier "Cifre chiave sulla filiera alimentare europea - Edizione 2025", pubblicato a dicembre, a cura di Eurostat.

Il rapporto tra il valore aggiunto del settore agricolo e il Pil era notevolmente più elevato in Grecia (3,2%), Romania (2,5%) e Spagna (2,3%) rispetto agli altri paesi dell'UE; Bulgaria, Italia e Croazia hanno registrato i rapporti più elevati, tutti all'1,8%. In 12 paesi dell'UE, il valore aggiunto del settore agricolo rappresentava meno dell'1,0% del Pil, con i rapporti più bassi registrati in Lussemburgo e Malta (entrambi allo 0,2%).

Tra il 2009 e il 2024, il rapporto tra valore aggiunto agricolo e Pil è aumentato in 15 paesi dell'UE. Grecia (+0,9 pp), Lettonia (+0,6 pp) e Spagna (+0,5 pp) hanno registrato gli aumenti maggiori. Al contrario, il peso relativo del settore agricolo è diminuito più drasticamente in Romania (-2,2 pp), Bulgaria (-1,4 pp), Malta e Croazia (entrambe in calo di 0,7 pp).