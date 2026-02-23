Candidatura Martina alla Fao: il sostegno di Copagri

“La candidatura di Maurizio Martina alla guida della Fao dal 2027, annunciata oggi dai ministri degli Esteri Antonio Tajani e dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è una scelta positiva e lungimirante, che va ad esaltare la grande esperienza politica e agricola dell’attuale vicedirettore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura”. Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista a proposito dell’ufficializzazione della candidatura italiana.

“Si tratta di una decisione che appoggiamo pienamente e per la quale ringraziamo il governo, in quanto rappresenta l’ennesima dimostrazione della trasversalità che politicamente caratterizza l’agricoltura”, aggiunge il presidente della Copagri, ricordando il grande impegno di Martina in veste di sottosegretario prima e di ministro poi, senza contare quanto fatto nel suo incarico attuale.

“Una candidatura di tale peso, oltre a contribuire sensibilmente ad accrescere il peso specifico dell’Italia in seno alla Fao, potrebbe restituire centralità al fondamentale ruolo svolto dagli agricoltori quali custodi dell’ambiente e del territorio”, conclude Battista.