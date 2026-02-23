Martina: una candidatura "trasversale" per la Fao

Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao. L'annuncio è stato fatto stamattina, a Bruxelles, dai ministri Antonio Tajani (Esteri) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), in occasione di un punto stampa alla vigilia del Consiglio Agrifish. In questo contesto, "ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell'Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l'Italia", hanno dichiarato i due rappresentanti governativi italiani.

Martina, è stato ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dl 2024 al 2018, segretario ad interim del Partito Democratico (2018) e deputato (2018-2021), prima di venire designato nel suo attuale incarico di vicedirettore generale della stessa Fao nel gennaio 2021.

Nonostante Martina abbia "una storia politica differente dalla nostra, abbiamo ritenuto che l'Italia meritasse di avere un ruolo di guida di un'organizzazione internazionale di livello", ha detto Lollobrigida. Inoltre, "è stato ministro dell'Agricoltura prima di me, potrà rappresentare al meglio l'interesse generale di un'organizzazione che deve affrontare temi legati alla sicurezza alimentare, con particolare riferimento all'agricoltura", ha aggiunto il titolare Masaf.

"La candidatura di Maurizio Martina alla guida della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura rappresenta una scelta di grande valore per il nostro Paese e per la comunità internazionale. Parliamo di una figura che unisce competenza istituzionale, esperienza internazionale e profonda conoscenza delle dinamiche agricole e agroalimentari", si legge in una nota del gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

I parlamentari dem ricordano in particolare come il contributo di Martina, in qualità di ministro, "nell'organizzazione di Expo 2015" abbia "rafforzato il posizionamento dell'Italia come punto di riferimento globale sui temi del diritto al cibo, della sostenibilità e della sicurezza alimentare".