Assica, “Trust Your Taste” nei punti vendita Carrefour

Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) porta nei punti vendita Carrefour la campagna europea “Trust Your Taste - Choose European Quality”, un progetto volto a valorizzare e promuovere la qualità, la sicurezza e la tracciabilità dei salumi quali eccellenza nel paniere dei prodotti agroalimentari UE.

La campagna, attiva in oltre 40 store Carrefour in tutta Italia dal 24 febbraio al 23 marzo 2026, rappresenta un’importante azione di educazione e sensibilizzazione promossa dAssica per rendere raggiungibili i messaggi della campagna proprio nel momento chiave della spesa quotidiana. Non a caso, l’attività in-store – grazie a una comunicazione chiara e coerente con i valori del progetto – è strutturata per garantire impatto visivo e coinvolgimento immediato, valorizzando la qualità, la trasparenza e l’impegno della filiera suinicola italiana.

La brandizzazione degli spazi Carrefour prevede l’installazione di cartelli espositivi vicino ai banchi refrigerati e lungo i reparti dedicati a salumi e carne suina insistendo su un obiettivo preciso: guidare i clienti tra gli scaffali del supermercato portandoli davanti ai prodotti oggetto della campagna - fiore all’occhiello dell’eccellenza produttiva europea - promuovendo così scelte d’acquisto consapevoli e votate alla qualità.

Attraverso la scansione dei QR code presenti nei materiali promozionali, i consumatori potranno infatti conoscere l’origine dei salumi, approfondirne le caratteristiche organolettiche e i valori distintivi, in un’esperienza che combina informazione e gusto.

La campagna promossa da Assica si arricchisce inoltre di una pianificazione digitale integrata, con la presenza di banner sul sito Carrefour e inserzioni sul volantino digitale, creando una sinergia tra canali fisici e online.