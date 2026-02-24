Levante Prof 2026: spazio alla formazione

La decima edizione di Levante Prof, in programma dall’8 all’11 marzo 2026 alla Fiera del Levante di Bari, si prepara a confermarsi non solo come vetrina espositiva del Food & Beverage, ma anche come centro di formazione, confronto e aggiornamento professionale per gli operatori di alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie e mixology.

Oltre ai 20mila mq di area espositiva che ospiteranno 400 aziende e 250 espositori, Levante Prof 2026 proporrà un calendario articolato di centinaia di eventi, tra cooking show, masterclass, contest, corsi di aggiornamento e convegni tematici, pensati per offrire contenuti di alto profilo agli operatori del settore.

"Il nostro obiettivo è valorizzare il Made in Italy tecnologico ed enoagroalimentare, offrendo alle imprese uno spazio qualificato dove incontrarsi, formarsi e costruire nuove opportunità di sviluppo", afferma Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, che annuncia "un percorso di crescita solido, frutto della collaborazione tra organizzatori, aziende e istituzioni che credono nel potenziale di un settore, quello fieristico, strategico per l’economia nazionale".

Tra gli appuntamenti più attesi torna il Premio Trofeo PuntoIT, tappa ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026, che vedrà sfidarsi maestri gelatieri provenienti da tutta Italia.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore puntoIT, il concorso sarà accompagnato da dimostrazioni tecniche, talk dedicati alla comunicazione in gelateria e prove pratiche.

"Essere presenti anche quest’anno a Levante Prof", sottolinea Claudio Pica, vicepresidente vicario Fiepet Confesercenti Nazionale, "è un’occasione strategica per valorizzare i mestieri dell’artigianato alimentare. In particolare, la gelateria artigianale è un’eccellenza del Made in Italy che merita spazi di visibilità, formazione e promozione come quelli offerti dalla manifestazione".

L’iniziativa culminerà con la premiazione del Miglior Gelato Artigianale all’olio extra vergine di oliva. Saranno conferiti riconoscimenti ai primi dieci Maestri gelatieri classificati, che accederanno alla classifica ranking ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026.

Ampio spazio sarà dedicato anche al mondo della panificazione e della pasticceria con corsi e dimostrazioni dedicate ai grandi lievitati, come l’ottava edizione del concorso Divina Colomba, che premierà le migliori colombe artigianali nelle categorie tradizionale, al cioccolato e salata.

Di rilievo la partecipazione della Federazione Italiana Panificatori e Affini (Fippa), che coinvolgerà i visitatori qualificati in un percorso esperienziale tra impasti, profumi e degustazioni, raccontando i valori e le competenze dell’arte bianca artigianale. Nell’ambito del programma, la Federazione promuoverà il convegno “L’importanza dei lievitati nel mondo dello sport e dell’uomo”, dedicato al ruolo nutrizionale, culturale e sociale dei prodotti da forno nella vita quotidiana e nell’alimentazione sportiva.

La fiera sarà inaugurata domenica 8 marzo alle ore 11,00 e rimarrà aperta sino a mercoledì 11 marzo dalle ore 10 alle ore 19. L’ingresso è riservato agli operatori del settore.