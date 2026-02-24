Edenred, bene 2025 nonostante l'Italia

Edenred, fornitore francese di buoni pasto e carte vantaggi, ha chiuso il 2025 con un fatturato totale di 2,961 miliardi di euro, il 5,7% in più sul 2024 a perimetro costante e il 3,7% reported in più rispetto al 2024. Lo ha fatto sapere oggi la stessa società transalpina secondo cui il fatturato include un effetto cambio sfavorevole del 4,6% e un effetto perimetro positivo del 2,6% relativi alle ac...