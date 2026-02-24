Reputazione: Intesa Sanpaolo è la più "sostenibile"

Nestlé, Nescafé e Cremonini tra le prime 20 in ambito alimentare.

Intesa Sanpaolo continua a guidare la classifica delle aziende percepite come più sostenibili. Dall'ultima rilevazione, a cura di Reputation Manager Spa, il Gruppo Bancario risulta al primo posto in tema di Esg Perception Index, seguito da Terna e A2A.

“I dati mostrano come per alcune aziende le tematiche Esg diventino un pilastro dell’identità del brand", spiega Andrea Barchiesi, amministratore delegato di Reputation Manager –. È il caso di Intesa Sanpaolo, che attraverso una narrazione coerente, sia a livello corporate sia nelle dichiarazioni del Ceo, pone con continuità la sostenibilità al centro del proprio posizionamento strategico e valoriale. Questo approccio rafforza la credibilità del brand, integrando obiettivi ambientali, impegno sociale e responsabilità economica nella strategia di crescita e nelle relazioni con gli stakeholder”.

La classifica dell'Esg Perception Index circoscritta alle aziende del food&beverage vede in testa Ferrero con 49,55 punti, seguita da Barilla (43,93) e Lavazza (39,75). Seguono: 4) Illy (37,345); 5) Granlatte Granarolo (36,896); 6) Heineken (35,747); 7) McDonald’s (34,378); 8) Campari (31,199); 9) Amadori (23,1510); 10) Cameo (22,7411); 11) Coca‑Cola (22,6812); 12) Nestlé (24,9613); 13) Bauli (20,0414); 14) Gruppo Veronesi (18,7415); 15) Nescafé (17,3616); 16) Kellogg Company / Kellanova (16,7817); 17) Cremonini (15,64).