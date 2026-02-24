Keurig Dr Pepper brinda al 2025

Keurig Dr Pepper, l'azienda statunitense (di Burlington, nel Massachusetts) ha chiuso il 2025 con un fatturato netto aumentato dell'8,2% a 16,6 miliardi di dollari. A cambi costanti, il fatturato netto è aumentato dell'8,6%, trainato da una crescita del volume/mix del 4,8% e da una favorevole realizzazione dei prezzi netti del 3,8%. L'utile operativo è aumentato del 38%, raggiungendo 3,6 miliardi di...