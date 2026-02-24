Concimi. Commissione UE interviene per salvaguardare disponibilità

Nel rispetto dell'impegno assunto nella riunione ministeriale del 7 gennaio, la Commissione Europea ha proposto di sospendere per un anno i dazi della nazione più favorita (Npf) sulle importazioni di diversi concimi azotati e fattori produttivi fondamentali per la loro produzione (ammoniaca, urea). La sospensione tariffaria sarà attuata per tutti i Paesi, ad eccezione della Russia e della Bielorussia, attraverso contingenti tariffari esenti da dazi.

La misura mira a rafforzare il settore agroalimentare dell'UE, riducendo i costi per gli agricoltori e l'industria dei fertilizzanti grazie a un risparmio stimato di 60 milioni di euro in dazi all'importazione. L'obiettivo è anche quello di facilitare la riduzione della dipendenza dell'UE dalla Russia e dalla Bielorussia e sosterrà la diversificazione dell'approvvigionamento, dove le importazioni sono ancora necessarie per il settore agricolo e l'industria dei fertilizzanti dell'UE. Ciò dovrebbe contribuire a garantire la sicurezza alimentare e la sovranità dell'UE in un mondo sempre più instabile e incerto.

Eliminando le tariffe Npf e aprendo nuove opportunità attraverso accordi commerciali, l'obiettivo principale della Commissione è sostenere i settori agroalimentari e dei fertilizzanti competitivi dell'UE, cercando nel contempo fornitori nuovi e affidabili. La misura proposta è attentamente calibrata in base alle esigenze del mercato dell'UE, attraverso l'istituzione di un sistema di quote. Le importazioni al di là di tali contingenti saranno soggette a dazi Npf standard.

L'iniziativa tiene fede all'impegno della Commissione di far fronte all'aumento dei costi cui devono far fronte gli agricoltori dell'UE ed è una componente importante del lavoro della Commissione volto ad affrontare l'elevato costo dei fertilizzanti per gli agricoltori dell'UE. Si allinea inoltre agli sforzi più ampi volti a garantire la sovranità alimentare e la sicurezza economica dell'UE in un panorama globale incerto.

Nel dicembre 2025 la Commissione ha già intrapreso un'azione a livello dell'UE incentrata sui concimi. È stata introdotta un'eccezione alle norme di calcolo standard per ridurre l'impatto del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) sui concimi, rendendoli l'unica merce a beneficiare di tale eccezione (uso di una maggiorazione dell'1 % anziché del 10 % con un aumento progressivo al 30% per tutti gli altri settori). Nel contesto dell'attuazione del Cbam, la Commissione continua a monitorare attentamente il mercato.