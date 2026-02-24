Morellino Scansano Dop: ufficializzata la menzione "Superiore"

L’ufficializzazione è stata comunicata oggi dal Consorzio Morellino di Scansano a Firenze, in occasione di Chianti Lovers & Rosso Morellino, l’evento annuale dedicato alle anteprime delle nuove annate, che ha riunito stampa, operatori e buyer internazionali e dove il Morellino era presente con 13 aziende e 22 etichette complessive in degustazione. Un contesto simbolico e strategico per annunciare un t...