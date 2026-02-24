Sana Food e Slow Wine Fair, numeri in crescita

Si chiude consolidando un percorso condiviso vincente la seconda edizione congiunta di Slow Wine Fair e Sana Food: al doppio appuntamento organizzato da BolognaFiere hanno partecipato 16mila visitatori e 350 buyer internazionali, in arrivo da 30 Paesi, mentre sono stati più di 2.000 gli incontri B2B con le oltre 1.100 cantine presenti a Slow Wine Fair (per oltre il 60% biologiche o biodinamiche) e le 300 aziende di Sana Food.

Slow Wine Fair e Sana Food 2026 chiudono l’edizione con 16.000 ingressi confermando una partecipazione ampia e qualificata, in crescita in un momento di difficoltà del mondo del vino. Numerosa la presenza di appassionati – con ingresso dedicato nella giornata di domenica – accanto a operatori del settore che hanno potuto conoscere e degustare una selezione unica di vini espressione del Manifesto del vino buono, pulito e giusto, cogliendo appieno la sinergia tra le due manifestazioni e visitando entrambe.

Sul fronte B2B, oltre 2.000 gli appuntamenti professionali tra cantine e operatori del settore bio e tanti contatti informali con 350 buyer internazionali, selezionati anche grazie alla collaborazione con Italian Trade Agency (Ice) e alla piattaforma di business matching messa a disposizione da BolognaFiere, che ha permesso ai professionisti di profilare in maniera dettagliata le aziende e le etichette corrispondenti ai loro interessi. Significativa anche la partecipazione di ristoratori ed enotecari, interlocutori fondamentali per la diffusione di una cultura del vino attenta alla qualità e alla sostenibilità. A loro è stato dedicato il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow, che valorizza l’alleanza strategica tra il mondo della ristorazione – e non solo – e il lavoro delle vignaiole e dei vignaioli impegnati in una produzione responsabile. Le categorie premiate sono state 14, con l’aggiunta, in questa edizione, del riconoscimento alla migliore selezione di caffè.

Sono oltre 1.100 gli espositori di Slow Wine Fair – con oltre il 60% di cantine certificate biologiche e/o biodinamiche o in conversione – provenienti da tutte le regioni italiane e da 28 Paesi. Più di 100 gli eventi in programma, tra cui le 14 masterclass e le conferenze e presentazioni nell’Arena Reale Mutua, main partner dell’evento.

I 300 espositori che hanno preso parte a Sana Food hanno proposto prodotti di specialità, da filiere di qualità, referenze Dop, Igp, veg e biologiche, oltre al social food e all’offerta di imprese sostenibili.

Sana Novità si è confermato, con oltre 100 prodotti e più di 50 aziende, il luogo dove l’innovazione prende forma, diventando opportunità concrete. Uno spazio che non solo anticipa le tendenze del food service, ma le orienta, mettendo in connessione aziende e professionisti alla ricerca di qualità, autenticità e nuove prospettive di mercato. Appuntamento all’edizione 2027, dal 21 al 23 febbraio.